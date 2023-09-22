Названы любимые фильмы россиян в поездках

Россияне назвали любимые жанры фильмов и сериалов, которые они смотрят в поездках. Результаты соответствующего опроса предоставили «Газете.Ru» сервис по продаже авиабилетов «Авиасейлс» и онлайн-кинотеатр Start.

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Выяснилось, что больше половины респондентов — 56% — смотрят фильмы и сериалы в поездках.

78% опрошенных признались, что смотрят кино в самолете, 30% — в аэропорту, а четверть — по дороге в аэропорт. В отеле фильмы и сериалы смотрят 38% опрошенных, на пляже или у бассейна — 10%.

Четверть пользователей смотрят во время поездок новинки, еще четверть признались: в путешествии их предпочтения жанров фильмов и сериалов меняются.

При этом три четверти путешественников — 75% — выбирают во время поездок комедии. 42% и 41% выбирают триллеры и драмы, а фильмы ужасов — 14% опрошенных. 16% также смотрели боевики, детективы и фантастику.