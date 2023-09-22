Помощь может прийти неожиданно: Мила Комракова — о новом фильме

"Кошки — это не просто животное, не просто символ уюта, но и мистическое существо, в котором таятся неизведанные силы", - об образе кошки фильме "Кошки. Зачем они нужны?"

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В преддверии премьерного показа фильма "Кошки. Зачем они нужны?" издание INC-News.ru поговорило со сценаристом и режиссером короткометражных танцевальных фильмов Милой Комраковой о жанре, ленте и планах.

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Вы специализируетесь на съемках короткометражных фильмов в довольно редком жанре – танцевальное кино, расскажите, как Вы пришли к данному жанру?

Это получилось как-то само собой. Я поехала в Аргентину и познакомилась там с аргентинским танго. Этот танец заворожил меня своей глубиной и многогранностью, и я начала его изучать, а затем и танцевать сама. В какой-то момент в моей голове начали рождаться сценарии танго-фильмов. Желание эти сценарии превратить в кинокартины было настолько сильным, что я начала искать киностудию, готовую сотрудничать. Было непросто, потому что мало кто хотел снимать фильмы столь редкого жанра, да и делать танцевальное кино нужно по-особому – там совершенно другая операторская работа. Но в итоге все получилось, я нашла единомышленников, и сегодня мною снято 11 успешных короткометражных танцевальных фильмов всевозможных жанров: от ироничного нуара до драм.

В чем Вы черпаете вдохновение, создавая все новые картины в этом жанре?

Я очень много танцую. Занимаюсь танго почти каждый день. И это очень помогает при задумке новых фильмов.

24 сентября в северной столице состоится закрытый премьерный показ фильма "Кошки. Зачем они нужны?", в чем заключается главный замысел фильма, который Вы хотели бы передать зрителям?

Фильм показывает историю обанкротившегося бизнесмена, не желающего жить дальше. У меня был московский друг, который из-за проблем в бизнесе решил свести счеты с жизнью. В моем фильме история главного героя помогает осознать, что даже самые сильные люди из нас нуждаются в поддержке в трудные минуты своей жизни. И никогда не нужно отчаиваться, помощь может прийти неожиданно.

В фильме от непоправимого шага главного героя удерживает живущая на опечатанном складе кошка, превратившаяся в девушку. Образ девушки-кошки не случаен. Кошка – это не просто животное, не просто символ уюта, но и мистическое существо, в котором таятся неизведанные силы. Наша героиня не конкретная девушка, а собирательный образ, который вырастает до обобщения.

Закрытый премьерный показ фильма "Кошки. Зачем они нужны?" состоится в одной из крупнейших киностудий России "Лендок", а открытый показ фильма состоится через месяц, 24 октября в знаковом для жителей Санкт-Петербурга месте – в кинозале одного из старейших отелей города "Англетер".

С какими сложностями пришлось столкнуться при работе над фильмом?

Ведущие солисты балета театра Бориса Эйфмана Олег Габышев и Любовь Андреева, сыгравшие главные роли в фильме, – уникальные люди, умеющие экспериментировать. Они были готовы на все, работать на веревках, специальных подвесах, без дополнительных страховок. Была задействована сложная система креплений, главный герой фильма висел на специальном подвесе, на другом конце которого противовесом работали каскадеры. Они тоже выучили этот танец, знали малейшие движения артистов и помогали выполнять сложнейшие поддержки.

Как складывалась работа с кошкой? Были ли какие-то непредсказуемые моменты?

С животными работать тяжело. Каждый трюк с кошкой на площадке подготавливался в течение 15-20 минут. Сначала кошка все делала за еду, потом еду ей уже не клали. Но кошка механически повторяла необходимые для съемки фильма действия. Правда, иногда она не хотела повторять, и приходилось переснимать.

Почему была выбрана именно эта рыжая кошка? Или введение в ленту рыжего цвета (в кошке) это как лучик надежды?

Да, именно так. Цвет радости, надежды, тепла.

Есть ли у Вас уже задумки по новым танцевальным кинолентам?