"Ну шесть миллиардов, вы что! Кто бы отдал? Им всем плевать на этих детей! Кроме нее. Она сейчас больше пользы принесет своему фонду, снявшись в рекламе в космическом костюме. Зашквар, но ради благого дела все прощается. И картину саму видел. Крепкая, хоть и не ахти. Честно — если бы они не слетали в космос, я бы эту ленту даже смотреть не стал. Она проходная", — заявил Охлобыстин в интервью изданию «Собеседник».