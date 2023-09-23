Иван Охлобыстин назвал «проходным» снятый на МКС фильм «Вызов»
Фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко, снятый в открытом космосе, стал сенсацией кинематографа. В течение 12 дней актриса Юлия Пересильд и съемочная группа находились на международной космической станции. Некоторые, впрочем, сочли траты на такие съемки слишком расточительными и выразили мнение, что эти средства лучше было бы направить в благотворительный фонд Пересильд «Галчонок». Актер Иван Охлобыстин также высказал свое мнение о киноленте.
Артист отметил, что уже ознакомился с лентой и считает ее проходной. Если бы не съемки в открытом космосе, Охлобыстин даже не стал бы смотреть фильм «Вызов». Однако актер похвалил Пересильд за ее работу. Что же касается денег, Охлобыстин уверяет, что большие средства никто бы не стал передавать в благотворительный фонд.
"Ну шесть миллиардов, вы что! Кто бы отдал? Им всем плевать на этих детей! Кроме нее. Она сейчас больше пользы принесет своему фонду, снявшись в рекламе в космическом костюме. Зашквар, но ради благого дела все прощается. И картину саму видел. Крепкая, хоть и не ахти. Честно — если бы они не слетали в космос, я бы эту ленту даже смотреть не стал. Она проходная", — заявил Охлобыстин в интервью изданию «Собеседник».
20 апреля состоялась долгожданная премьера фильма «Вызов». «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.