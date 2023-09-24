Киркоров уговорил отца сняться в новых «Елках»

Завершились съемки юбилейной, десятой части новогоднего фильма «Елки». Картина будет состоять из четырех новелл, объединённых общей сюжетной линией. Снова в центре истории «теория шести рукопожатий» - как и в первой части, но уже на новый лад, сообщает intermedia.ru. Некоторые персонажи будут знакомы зрителям по предыдущим частям, а некоторые – появятся в первый раз.

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Так, для Филиппа КИРКОРОВА «Елки-10» станут третьими в карьере. Кстати, артист даже пригласил создателей фильма снять один из эпизодов в своем загородном доме. Но решился на это ради отца, Бедроса КИРКОРОВА, который также получил в фильме небольшую роль.

Для телеведущей Регины ТОДОРЕНКО съемки в новогоднем кино стали первыми. Путешественница и блогер сыграла маму девятилетнего мальчика, который хочет помогать людям и верит в чудо.