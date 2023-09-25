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Забастовка сценаристов в США скоро может завершиться

В США приостановилась забастовка сценаристов. По данным Deadline, Гильдия сценаристов и Альянс продюсеров кино и телевидения пришли к предварительному соглашению.

Подробности сделки не разглашаются, но сообщается, что новое соглашение защитит сценаристов и предоставит им наиболее выгодные условия труда.

В ситуации с забастовкой сценаристов наметился большой прогресс

Однако забастовка не будет прекращена, пока не будет подписан договор.

Кроме того, сценаристы не вернутся к работе до тех пор, пока Гильдия киноактеров США также не придет к официальному соглашению с альянсом.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Уилл Смит присоединился к забастовке актеров США.

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