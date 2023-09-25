Забастовка сценаристов в США скоро может завершиться

В США приостановилась забастовка сценаристов. По данным Deadline, Гильдия сценаристов и Альянс продюсеров кино и телевидения пришли к предварительному соглашению.

Подробности сделки не разглашаются, но сообщается, что новое соглашение защитит сценаристов и предоставит им наиболее выгодные условия труда.

Однако забастовка не будет прекращена, пока не будет подписан договор.

Кроме того, сценаристы не вернутся к работе до тех пор, пока Гильдия киноактеров США также не придет к официальному соглашению с альянсом.