Забастовка сценаристов в США скоро может завершиться
В США приостановилась забастовка сценаристов. По данным Deadline, Гильдия сценаристов и Альянс продюсеров кино и телевидения пришли к предварительному соглашению.
Подробности сделки не разглашаются, но сообщается, что новое соглашение защитит сценаристов и предоставит им наиболее выгодные условия труда.
Однако забастовка не будет прекращена, пока не будет подписан договор.
Кроме того, сценаристы не вернутся к работе до тех пор, пока Гильдия киноактеров США также не придет к официальному соглашению с альянсом.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Уилл Смит присоединился к забастовке актеров США.
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