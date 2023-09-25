Тина Канделаки высказалась о фильме «Барби»

Давайте честно. Несколько месяцев вокруг фильма создавался настоящий ажиотаж. Нам обещали мощный взрыв в понимании важных вопросов человечества. Лёгкую картинку, но с сакральными смыслами. На деле — какой-то розовый сюр и прописные истины, которые и так все знают и мусолят уже очень долго".