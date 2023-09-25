Сергей Бурунов подарил голос Коту Баюну

"Само слово "баюн" означает говорун, рассказчик, отсюда и имя у кота такое. И тем странникам, у кого недостаточно сил противостоять волшебству кота, понятно, не поздоровится, а вот если кто сможет поймать кота и приручить, то тогда кот будет служить верой и правдой. И в добрых хозяйских руках сказки Баюна приобретают целебные свойства", - рассказывает Бурунов.