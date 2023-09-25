Сергей Бурунов подарил голос Коту Баюну
Актер Сергей Бурунов подарил свой голос одному из главных героев киносказки "По щучьему велению" - обладающему волшебными способностями и усыпляющему путников Коту Баюну.
Ролик с представляющим картину Буруновым предоставил "Газете.Ru" телеканал "Россия".
По сюжету сказочный персонаж Емеля ловит говорящую щуку, а та предлагает ему исполнить три желания. При этом исполнить самое заветное, добиться руки царской дочери Анфисы, он решает сам.
"Само слово "баюн" означает говорун, рассказчик, отсюда и имя у кота такое. И тем странникам, у кого недостаточно сил противостоять волшебству кота, понятно, не поздоровится, а вот если кто сможет поймать кота и приручить, то тогда кот будет служить верой и правдой. И в добрых хозяйских руках сказки Баюна приобретают целебные свойства", - рассказывает Бурунов.
Артист напомнил, что в классической сказке "По щучьему велению" кота не было, и характер ему он придумывал сам.
" И этот, на первый взгляд, жестокий кот, насмерть усыпляющий путников песнями, оказывается очень сентиментальным и добрым. Он просто очень одинокий, и Емеля сумел найти к нему подход. Просто до Емели никому в голову не приходило покормить кота и песню вместе с ним спеть", - объяснил Бурунов, как кот подружился с главным героем.
Сказка "По щучьему велению" выйдет в прокат 26 октября 2023 года при поддержке телеканала "Россия", телеканала СТС и Фонда кино. Накануне вышел тизер сериала "Цербер" с изменившимся до неузнаваемости Тимофеем Трибунцевым.