7 учителей, которых мы полюбили в советском кино

Школьная жизнь – тема, которая берет за душу всех людей, чьи условные 10 лет за партой не оказались ужасны. Первый учитель, первая влюбленность, проделки, контрольные, мастерство шпаргалки, вызов родителей в школу, яркие успехи и неудачи – все это важные воспоминания детства.

Конечно, если в школе были не только очень строгие, но и добрые, талантливые учителя, умеющие увлечь своим предметом, раскрыть для детей новый интересный мир, независимо от того, биология это, география, математика или литература.

Видео дня

Школе было посвящено немало советских фильмов, в разные эпохи они ставили актуальные вопросы: образ идеального учителя, сложность преподавания в школах рабочей молодежи, спор между «физиками» и «лириками», детская жестокость и взрослое безразличие. Диапазон – от идеалистической «Первоклассницы» Ильи Фрэза до жесткой драмы «Авария – дочь мента» Михаила Туманишвили.

В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и MIR4.TV предлагает вам вспомнить несколько добрых образов учителей из советского кино.

«Весна на Заречной улице», Татьяна Левченко

Кадр из фильма "Весна на Заречной улице"

«Весна на Заречной улице» – вторая картина в фильмографии Марлена Хуциева. В 1956 году фильм стал лидером советского кинопроката, его посмотрели более 30 млн человек. Удивительно, но непрофессиональной актрисе Нине Ивановой удалось создать один из самых запоминающихся образов учителя в советском кино. Фильм рассказывает историю любви выпускницы педагогического института Татьяны Левченко, получившей направление на работу в вечернюю школу, и сталевара, ударника труда Александра Савченко. Молодой учительнице предстоит непростое испытание: преподавать людям, большинство из которых старше и опытнее нее. Влюбленного сталевара сыграл Николай Рыбников – эта роль стала трамплином в его карьере. А вот Нина Иванова былого успеха не повторила и в 1970-х вообще перестала сниматься. Кстати, на съемках «Весны на Заречной улице» у нее завязался роман с оператором Радомиром Василевским, вскоре они поженились, но расстались спустя пару лет.

«Доживем до понедельника», Илья Мельников

Станислав Ростоцкий с замыслом фильма «Доживем до понедельника» вырвал Вячеслава Тихонова из депрессии, связанной с долгими и мучительными съемками в трилогии «Война и мир» Бондарчука. Образ учителя, предложенный Ростоцким, стал для актера глотком свежего воздуха. Илья Семенович Мельников – бывший офицер-фронтовик и школьный историк «от Бога», честный, внимательный и снисходительный к детям, но предельно принципиальный и требовательный по отношению ко взрослым, и в своей принципиальности порой жестокий. В картине показаны всего три дня из жизни школы и 9-го класса, а вопросы поднимаются глобальные: что такое счастье, честь, границы искренности… Помимо неисправимо благородного Тихонова в роли Мельникова зрителям полюбился образ молодой учительницы английского Натальи Сергеевны Гореловой в исполнении Ирины Печерниковой. В 1969 году фильм получил главный приз на Московском кинофестивале, а в 1970-м – Государственную премию СССР.

«Большая перемена», Нестор Северов

Кадр из фильма "Большая перемена"

«4:0 в пользу Танечки», Татьяна Колосова

В 1982 году на советский экран вышла картина Радомира Василевского «4:0 в пользу Танечки». В 5 «Б» классе появляется молоденькая учительница русского языка и литературы, а по совместительству классный руководитель Татьяна Ивановна Колосова. «Пятый буйный» решает устроить ей испытания на прочность. Татьяна Ивановна понимает смысл происходящего и включается в игру, показывая на своем опыте, что в детской среде авторитет не обеспечивается статусом, а зарабатывается поступками. Учительница выигрывает с разгромным счетом и становится любимицей класса – «Танечкой». Актрисе Наталье Флоренской удалось создать один из самых симпатичных образов в советском детском кино, «4:0 в пользу Танечки» – самая известная картина с ее участием. Всего Флоренская снялась в восьми фильмах и сериалах.

«Уроки французского», Лидия Терешкова

Драма «Уроки французского», снятая режиссером Евгением Ташковым в 1978 году, основывалась на одноименной повести Валентина Распутина. События разворачиваются в тяжелое послевоенное время. Мать отправляет 11-летнего Володю из деревни учиться в райцентр, в семье тети мальчик недоедает, у него начинается малокровие, и он вынужден играть на деньги, чтобы каждый день покупать стакан молока. Об этом узнает учительница Лидия Михайловна. Она начинает дополнительно заниматься с мальчиком французским языком – единственным предметом в программе, который плохо дается Володе. Она тщетно пытается накормить его и даже отправляет посылку с продуктами, якобы от матери, но мальчик отказывается от еды, и тогда Лидия Михайловна предлагает ему сыграть на деньги. За этим занятием их застает директор, он увольняет учительницу – вскоре Володе приходит посылка с макаронами и яблоками… С «Уроков французского» начался второй брак актрисы Татьяны Васильевной – через несколько лет она вышла замуж за Евгения Ташкова, с которым прожила до его смерти в 2012 году.

«Приключения Электроника», Семен Таратар

Мир24

В легендарном трехсерийном фильме Константина Бромберга «Приключения Электроника» учитель – не главное действующее лицо, но запоминающийся персонаж. Учителя математики Семена Николаевича Таратара сыграл Евгений Весник, который после показа картины по телевидению начал получать множество писем от маленьких зрителей. Порой они рассказывали, что в их школах математику преподавали злые и нехорошие люди, а им бы очень хотелось иметь такого учителя, как Семен Николаевич. Таратар у Весника получился добрым, неравнодушным и забавным, актер рассказывал, что манеру речи позаимствовал у Самуила Маршака, а походку – у пингвина. Надо отметить, что в приключенческом фильме про очеловечившегося мальчика-робота симпатичны и другие педагоги, например, учитель пения в исполнении Розы Макагоновой и физрук в исполнении Николая Боярского.

«Расписание на послезавтра», Антонина Сергеевна