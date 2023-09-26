На Ямале сняли фильм о традиционной культуре северных селькупов

— В ходе полевых исследований зафиксирован этнографический материал о культовых объектах селькупов на озере Момчик, сведения об этнических связях и межкультурном влиянии селькупско-эвенкийского населения тех мест, материалы о последнем селькупском шамане Гавриле Мандакове, — рассказали в центре изучения Арктики.