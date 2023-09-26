На Ямале сняли фильм о традиционной культуре северных селькупов
На Ямале на основе этнографической экспедиции сняли фильм о традиционной культуре северных селькупов.
Фильм создала «Студия Хановей» при поддержке департамента внешних связей ЯНАО и Научного центра изучения Арктики.
В основу картины «Селькупы. Говорящие с тайгой» легли результаты этнографической экспедиций по местам традиционного проживания селькупов в Красноселькупском и Тазовском районах.
Экспедиция проходила осенью прошлого года.
— В ходе полевых исследований зафиксирован этнографический материал о культовых объектах селькупов на озере Момчик, сведения об этнических связях и межкультурном влиянии селькупско-эвенкийского населения тех мест, материалы о последнем селькупском шамане Гавриле Мандакове, — рассказали в центре изучения Арктики.
В реализации проекта участвовали сотрудники Научного центра изучения Арктики Любовь Возелова и Александр Кулиш, а также специалисты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы.