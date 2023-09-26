Актер и режиссер Федор Бондарчук признался, что фильм "Повелитель ветра" о путешественнике Федоре Конюхове стал первой картиной в его жизни, которую пришлось полностью переозвучить. Его слова передает РИА Новости.

"Потому что при таких вводных, когда у тебя нет ничего, 70 процентов экранного времени ты играешь глазами, по действию все понятно, но... Интересный был опыт", - заявил он.

Бондарчук отметил, что Конюхов сам выбрал его на главную роль в этой картине.

В основу сюжета фильма о путешественнике, который совершил пять "кругосветок" и пересек на весельной лодке Тихий океан с востока на запад и с запада на восток, ляжет поставленный в 2016 году мировой рекорд. Тогда он совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней.