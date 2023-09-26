Вышел трейлер фильма «Май, декабрь»

Создатели романтической драмы «Май, декабрь» представили дебютный трейлер проекта. Премьера ленты состоится в кинотеатрах 17 ноября, а с 1 декабря она станет доступна на стриминговой площадке Netflix .

В центре истории окажутся супруг, бывшие ученик и его учительница, воспитывающие двух близнецов. О них решают снять фильм, но приехавшая к ним для подготовки к роли актриса ставит под угрозу хрупкое семейное счастье.