Завершились съемки фильма "Планета"

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области завершились съемки художественного фильма "Планета" о советском режиссере Павле Клушанцеве с Сергеем Гилевым в главной роли.

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Павел Владимирович Клушанцев - легендарный советский режиссер, чье творчество опередило свое время. Создатель "Звездных войн" Джордж Лукас называл его "крестным отцом" своей космической саги. Отсылки к его фильмам есть не только в картинах Лукаса, но и в работах Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона.

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"Планета" режиссера Михаила Архипова (лауреат "Кинотавра", где получал награды за короткометражный фильм "Топливо") посвящена истории создания Павлом Клушанцевым фантастического фильма "Планета бурь". Это картина об экспедиции на Венеру, вышедшая в 1961 году, через два дня после полета Гагарина в космос. Специально для съемок этого фильма Клушанцев разработал беспрецедентные для того времени спецэффекты и киноаттракционы: инопланетных чудовищ, робота-андроида, летающий вездеход. Он много экспериментировал с замедленной и ускоренной съемкой, с комбинированными и подводными съемками, играл с размерами объектов в кадре, чтобы визуализировать космическое пространство.

Роль легендарного режиссера (в фильме его зовут Николай Беренцев) исполнит актер Сергей Гилев ("Актрисы", "Фишер", "Чики"). Также в главных ролях Дарья Мельникова ("Король и Шут", "Папины дочки") и Денис Ясик ("Хиромант").

Кстати, творческое наследие Павла Клушанцева интересует Михаила Архипова уже давно. В этом году Михаил заканчивает работу над документальным фильмом "Кабинет Клушанцева", все наработки которого будут использованы в картине "Планета".

Интересные факты

Права на показ "Планеты бурь" Павла Клушанцева были куплены 28 странами, включая США, где разработки режиссера вызвали большой интерес в киносообществе.

В фильме "Планета" Михаила Архипова будут использованы архивные материалы из фондов Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга - чертежи, эскизы Клушанцева, раскадровки к фильмам, кадры кинохроники.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Космические пейзажи для фильма были сняты в северной Африке.