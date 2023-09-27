Кадр дня: как Дастин Хоффман случайно ворвался в "Отпуск по обмену"

"Отпуск по обмену" – популярная романтическая комедия с Кэмерон Диас, Кейт Уинслет и Джудом Лоу в главных ролях. Зрители полюбили этот фильм за уютные декорации, небанальную историю и, конечно, звездный состав.

Но мало кто помнит о том, что помимо главных звезд киноленты в фильме также снялся Дастин Хоффман в эпизодической роли. И уж тем более большинству невдомек, что Хоффман появился в фильме совершенно случайно.

Подробнее о том, как это произошло, читайте в материале "Рамблера".

В комедийной мелодраме есть сцена в видеопрокате, где Джек Блэк рассказывает героине Кейт Уинслет о знаменитых саундтреках из кинолент.

В один момент речь заходит о фильме "Выпускник" 1967 года, в котором главную роль исполнил двукратный лауреат "Оскара" Дастин Хоффман. В этот же момент в кадре появляется знаменитый актер собственной персоной.

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Любопытно то, что Хоффман не должен был сниматься в "Отпуске по обмену". Он случайно проходил мимо видеопроката и решил зайти на съемки для того, чтобы поздороваться с режиссером Нэнси Майерс.

В таком виде Майерс не задумывала сцену, но Хоффман так органично вписался в происходящее, что эпизод с ним было решено оставить в финальном монтаже киноленты. В упомянутой сцене Хоффман рассматривает DVD-диски и прислушивается к разговору главных героев, совершенно не скрывая этого.