Какие голливудские фильмы пострадали от забастовок сценаристов и актеров

Гильдия сценаристов США 27 сентября объявила о том, что почти 150-дневная забастовка завершилась. Она началась в мае, в июле к забастовщикам присоединились актеры. Ситуация привела к тому, что производство большого количества фильмов было приостановлено. О том, какие киноленты затронула забастовка, рассказывает «Комсомольская правда».

Напомним, что забастовку объявили в связи с продолжающимся трудовым конфликтом с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Забастовка является крупнейшей остановкой американского теле- и кинопроизводства со времен пандемии COVID-19. Один из основных пунктов трудового спора - остатки от потокового мультимедиа.

Из-за забастовок фактически работа над всеми голливудскими проектами была парализована.

Среди фильмов, пострадавших от действий сценаристов, — «Аватар-3». Премьеру перенесли на декабрь 2025-го, хотя ранее ожидалось, что она состоится в декабре текущего года. Следующие две части теперь выйдут в декабре 2029-го и декабре 2031-го.

Съемки нового фильма «Бэтмен. Часть 2», в котором главную роль исполнит Роберт Паттинсон, теперь начнутся только в 2024 году. Информации о том, когда состоится премьера, нет.

Съемки новой экранизации комиксов Marvel «Блэйд» еще даже не начались, хотя к настоящему времени они должны были уже завершиться. В лучшем случае фильм выйдет в феврале 2025-го.

Фильм «Мстители: династия Канга» передвинут c 2025-го на 2026 год, а «Мстители: тайные войны» — на 2027-й. Фильм «Дюна. Часть 2» выйдет не осенью этого года, а лишь весной 2024-го.

Экранизация комикса Marvel «Крэйвен-охотник» выйдет только в августе 2024 года, тогда как ранее планировался выход в 2023 году.

Из-за забастовки остановлены съемки фильма «Смерчи». Когда их возобновят — неизвестно.