Виктор Сухоруков заявил, что ему наплевать на создателей «Брата-3»
Актер Виктор Сухоруков, который снимался в двух фильмах режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», заявил, что ему наплевать на создателей ленты «Брат-3», которая не имеет отношения к прежней культовой дилогии.
— Обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств. Третья часть, четвертая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный и циничный. Конечно, я на этот фильм не пойду. Наверное, устроителям на это наплевать, но и мне на них наплевать, — заявил он «Абзацу».
При этом артист подчеркнул, что сам к новому фильму не имеет никакого отношения.
«Брат-3» выйдет на большие экраны 23 ноября.
«Брат-3» является дебютной работой режиссера Валерия Переверзева. В ней сыграли рэпер Птаха, актеры Василий Карпенко и Александра Вознесенская, французский артист Оливье Сиу, брат Джулии Робертс Эрик и близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, известные по детскому фильму «Приключения Электроника».
В новой ленте главный герой — генерал. У него есть брат-близнец — глава преступной группировки. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий, которые изменят жизни и разрушат семьи. Фильм никак не связан с картинами Балабанова «Брат» и «Брат-2».