Кинокритик предсказал провал фильма «Брат-3» в прокате

Российский кинокритик Александр Шпагин считает, что фильм «Брат 3» провалится в прокате. Свое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Москва 24».

© nsn.fm

Шпагин напомнил, что в 2012 году в прокат вышел фильм «Бригада: Наследник». Картина получила отрицательные отзывы у критиков и зрителей.

«Это все равно, что взять бренд дорогих духов, налить в них непонятно что и продавать по высокой цене», - сказал Шпагин.