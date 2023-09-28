Фильм Местецкого «Год рождения» появится в прокате 9 ноября

Сюжет разворачивается вокруг мечтателя Филиппа, который полон диких и утопических идей. Он живёт лишь своими увлечениями и, к примеру, решительно намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске.

Всё внезапно меняется, когда он встречает Марину и их обоих поглощает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от нелепых фантазий. Но, когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем фантастичнее становится мир вокруг, тем важнее для Филиппа не терять головы.