Universal Pictures выпустила полноценный трейлер шпионского боевика «Аргайл». Вчера компания выпустила небольшой тизер, из которого мало что было понятно, а сейчас нас порадовали трейлером.

В нём показали ключевых героев, зрелищные драки, стрельбу и взрывы — всё то, что есть в хорошем шпионском боевике.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет ленты расскажет о том, как автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями, и он встаёт на путь мести теневой организации, на которую раньше работал.

Кроме того, картина может похвастаться звёздным актёрским составом. В ленте сыграли Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард, Дуа Липа, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Сина.