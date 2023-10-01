4 захватывающих фильма про шизофрению
Люди с психическими расстройствами видят мир совсем не так, как большинство из нас. Именно поэтому режиссеры нередко ставят таких персонажей во главу своих кинолент – им интересно показать реальность с точки зрения человека, для которого она искажена.
В кинематографе можно найти огромное количество фильмов про людей с шизофренией. И некоторые из этих картин действительно заслуживают внимания.
Подробнее об этих фильмах читайте в материале "Рамблера".
"Бойцовский клуб", 1999
Криминальный триллер Дэвида Финчера повествует историю страхового агента, который мучается от бессонницы и пытается хоть как-то разнообразить свою скучную жизнь. Как-то раз в командировке герой знакомится с неким Тайлером Дерденом, убежденным в том, что саморазрушение – это путь к лучшей жизни.
Тайлер привлекает своего нового знакомого в бойцовский клуб, участники которого избивают друг друга и получают от этого наслаждение. Вскоре клуб становится крайне популярным, а жизнь главного героя постепенно выходит из-под контроля.
"Остров проклятых", 2009
Детективный триллер Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо и Марком Руффало в главных ролях.
Два американских судебных пристава отправляются на отдаленный остров, чтобы расследовать исчезновение пациентки из клиники для умалишенных преступников. Чем больше времени герои проводят на острове, тем более странные вещи происходят с ними.
"Игры разума", 2001
Биографическая драма с Расселом Кроу в главной роли, удостоившаяся четырех "Оскаров".
В центре сюжета – математический гений Джон Форбс Нэш-младший. Еще на заре своей карьеры герой сделал титанический прорыв в области теории игр. Работа Нэша была настолько неординарной, что она буквально перевернула данный раздел математики и прославила героя на весь мир.
Однако пока карьера математика расцветала, жизнь преподнесла Нэшу удар судьбы, с которым ему не удалось справиться.
"Донни Дарко", 2001
Картина повествует историю на первый взгляд обычного старшеклассника, который живет с родителями и двумя сестрами. Но однажды с героем начинают происходить странные вещи: он встречает человека в костюме кролика, который сообщает ему, что через 28 дней наступит конец света.