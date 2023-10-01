4 захватывающих фильма про шизофрению

Люди с психическими расстройствами видят мир совсем не так, как большинство из нас. Именно поэтому режиссеры нередко ставят таких персонажей во главу своих кинолент – им интересно показать реальность с точки зрения человека, для которого она искажена.

© Кадр из фильма "Остров проклятых"

В кинематографе можно найти огромное количество фильмов про людей с шизофренией. И некоторые из этих картин действительно заслуживают внимания.

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Подробнее об этих фильмах читайте в материале "Рамблера".

"Бойцовский клуб", 1999

Криминальный триллер Дэвида Финчера повествует историю страхового агента, который мучается от бессонницы и пытается хоть как-то разнообразить свою скучную жизнь. Как-то раз в командировке герой знакомится с неким Тайлером Дерденом, убежденным в том, что саморазрушение – это путь к лучшей жизни.

Тайлер привлекает своего нового знакомого в бойцовский клуб, участники которого избивают друг друга и получают от этого наслаждение. Вскоре клуб становится крайне популярным, а жизнь главного героя постепенно выходит из-под контроля.

"Остров проклятых", 2009

Два американских судебных пристава отправляются на отдаленный остров, чтобы расследовать исчезновение пациентки из клиники для умалишенных преступников. Чем больше времени герои проводят на острове, тем более странные вещи происходят с ними.

"Игры разума", 2001

Биографическая драма с Расселом Кроу в главной роли, удостоившаяся четырех "Оскаров".

В центре сюжета – математический гений Джон Форбс Нэш-младший. Еще на заре своей карьеры герой сделал титанический прорыв в области теории игр. Работа Нэша была настолько неординарной, что она буквально перевернула данный раздел математики и прославила героя на весь мир.

Однако пока карьера математика расцветала, жизнь преподнесла Нэшу удар судьбы, с которым ему не удалось справиться.

"Донни Дарко", 2001

Кадр из фильма "Донни Дарко"