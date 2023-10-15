Как культовый фильм "V — значит вендетта" спрятал в каждой сцене одну деталь

«V» значит Вендетта — политический боевик-антиутопия 2006 года режиссера Джеймса МакТига (в его полнометражном режиссерском дебюте) по сценарию Вачовски.

© Кадр из фильма "V — значит вендетта"

Он основан на одноименной ограниченной серии DC Vertigo Comics 1988 года, написанной Аланом Муром, Дэвидом Ллойдом и Тони Уиром. Действие фильма разворачивается в будущем, когда фашистский тоталитарный режим подчинил Великобританию, в центре внимания Ви (в исполнении Хьюго Уивинга ), борец за свободу в маске, который пытается разжечь революцию с помощью тщательно продуманных террористических актов.

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Создатели очень серьезно отнеслась к изображению буквы «V» в фильме. Как выяснил "Рамблер", если вы сделаете скриншот в любой момент фильма, то заметите книгу в форме буквы V, вырез в форме этой буквы или объекты или фейерверки, принимающие эту форму.

Букву «V» или цифру «5» (так как знак «V» обозначает еще и соответствующую римскую цифру), действительно можно встретить практически в каждом кадре фильма «V - значит Вендетта».

Некоторые из них можно легко увидеть, но иногда эти признаки практически неразличимы.

Кадр из фильма

Например, когда мы впервые видим Криди и Финча, их разделяет буква «V», предвосхищая то, что произойдет дальше: Криди пытается остановить Ви, и Финч в итоге встает на сторону главного героя. Когда Натали Портман оживает в темнице, на ее лбу можно увидеть небольшой порез, напоминающий знак «V». Книга в этом фильме тоже открыта ровно настолько, чтобы образовать форму «V».

Кадр из фильма

Кадр из фильма

В финальной битве Ви одновременно бросает два кинжала, образующих все тот же знак. Далее Криди делает ровно пять выстрелов, а на стене остается пятно крови от Ви.

Кадр из фильма