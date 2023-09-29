Начались съемки продолжения «Чебурашки»

Вдохновлённые кассовыми сборами первой части «Чебурашки», её создатели решили закрепить успех. Как стало известно, зрителей ждёт продолжение истории о похождениях любимого героя и его друзей. Как известно, идея снять современную версию «Чебурашки» родилась у авторов франшизы «Последний богатырь» на волне успеха картины.

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«Последний богатырь» оказался не просто фильмом, а большой успешной франшизой, – делился с нами соавтор сценария, генпродюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо. – В этом проекте мы посмотрели новым взглядом на Кощея, Бабу Ягу, Илью Муромца. Сейчас мы хотим по-новому рассказать историю Чебурашки».

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Некоторая часть публики идею переснять любимую сказку восприняла в штыки и призывала не поганить классику. Однако большинство зрителей ожидало премьеру с любопытством. И когда она наконец вышла на экраны, народ хлынул в кинотеатры. Только за первые восемь дней проката «Чебурашка» собрал более 3 миллиардов рублей.

В целом же современная версия знаменитой сказки умудрилась собрать в прокате более 6,5 миллиарда рублей. Её посмотрели 22 миллиона зрителей в кинотеатрах, обеспечив «Чебурашке» верхнюю строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю отечественного проката.

«При таком уровне народной любви и поддержки было бы нечестно оставлять зрителя без продолжения приключений Чебурашки», – заявил гендиректор телеканала «Россия» Антон Златопольский.

Новый фильм делает та же самая команда, что и прежний – от актёров до режиссёра.

Сюжет новой части будет развиваться спустя год после событий первого фильма. Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребёнок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие.

«Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые, необычные персонажи», – пообещал Виталий Шляппо.

Сейчас дописывается сценарий и ведётся выбор мест для съёмок.Вторая часть «Чебурашки» должна вый­ти в новогодние каникулы 2026 года.