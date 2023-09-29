Фильму «Убить Билла» — 20 лет

Премьера одного из самых известных фильмов легендарного американского режиссёра Квентина Тарантино «Убить Билла» состоялась 29 сентября 2003 года. Картина, наполненная экшеном, ультранасилием и огромным количеством отсылок к классическому кино, многократно окупилась в прокате и завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру. О том, как снималась лента, почему вместо одного фильма свет увидели два и сколько театральной крови было пролито во время работы над проектом, — в материале RT.

© Кадр из фильма «Убить Билла»

Премьера фильма Квентина Тарантино «Убить Билла. Фильм 1» состоялась 20 лет назад, «на пике формы» постановщика, как писал Collider. Эффектный экшен, фонтаны крови и динамичное повествование стали залогом успеха картины, от задумки до воплощения в жизнь которой прошло без малого десять лет.

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Появление Невесты

История фильма «Убить Билла» началась с другой культовой киноработы Тарантино — «Криминального чтива». Как вспоминала исполнительница главной роли Ума Турман, команда «Чтива» обсуждала планы, когда режиссёр начал рассказывать о своём видении новой картины — она должна была стать смесью классических самурайских фильмов со спагетти-вестернами, а Турман в ней сыграла бы наёмную убийцу, но не простую, а одну из наиболее смертоносных в мире. В итоге «Отряд смертоносных гадюк» был создан на основе вымышленного сериала, в котором снималась героиня Турман в «Чтиве», Миа Уоллес.

Актриса признавалась, что её воодушевил энтузиазм постановщика и она сама начала предлагать идеи, каким должен стать её персонаж. По словам Тарантино, Ума Турман как-то спросила его: «Квентин, а что, если в первый раз, когда мы видим Невесту, она избита, всё её лицо в крови, но она в свадебном платье?»

«Именно в этот момент и родилась Невеста», — заключил режиссёр в интервью журналу Far Out.

Предложение сыграть Невесту Турман получила в день своего тридцатилетия, но съёмки «Убить Билла» стартовали на год позже запланированного срока: Тарантино перенёс процесс из-за беременности артистки.

Билл и его отряд

Главный антагонист, коварный и вероломный Билл по прозвищу Заклинатель Змей — руководитель преступного синдиката и босс элитной группы наёмных убийц «Отряд смертоносных гадюк». Во время написания сценария Тарантино размышлял о том, чтобы пригласить на роль харизматичного негодяя двукратного лауреата премии «Оскар» Уоррена Битти. Также в процессе работы над историей на роль Билла рассматривались Кевин Костнер, Курт Рассел, Берт Рейнольдс, Джек Николсон и Микки Рурк, однако все ответили отказом. В результате Тарантино пришёл к выводу, что лучшей кандидатурой станет Дэвид Кэрредин. При этом актёр фактически отсутствует в первой части ленты — за весь фильм лишь несколько раз звучит его голос за кадром и дважды на экране показывают его руки (в первой и заключительной сценах).

Сам «Отряд смертоносных гадюк» (в оригинале — Deadly Viper Assassination Squad, или DiVAS) оказался не менее колоритным, чем его шеф. Героиня Умы Турман Невеста, она же Беатрикс Киддо, носила кодовое имя Чёрная Мамба и считалась лучшей из убийц в группе. О-Рен Ишии, Водяной Щитомордник, — сирота, чью семью уничтожил один из боссов якудза. Любопытно, что первоначальным планом Тарантино было взять на роль О-Рен японскую актрису, но, когда постановщик увидел Люси Лью в фильме «Шанхайский полдень», впечатлился настолько, что переписал историю персонажа под артистку, добавив в её биографию смешанное японо-китайское происхождение. Верниту Грин, или Медноголового Щитомордника, сыграла Вивика А. Фокс. В одной из первых версий сценария персонаж должен был носить кодовое имя Кобра.

Элли Драйвер в исполнении Дэрил Ханны — Калифорнийская Горная Змея, одноглазая убийца, единственная из всего отряда, предположительно, оставшаяся в живых на момент окончания второго фильма.

Роль второго мужчины в отряде исполнил Майкл Мэдсен. Его персонаж Бадд, брат Билла, Рогатый Гремучник, оказывается единственным, до кого не успела добраться Беатрикс, — он умирает от укуса ядовитой змеи, реальной чёрной мамбы.

Запутанная структура и опасные съёмки

Работая над сценарием, постановщик настолько увлёкся, что объём текста занял более 200 страниц. В результате фильм разделили на две части, суммарный хронометраж которых составляет 248 минут. Такой масштаб обусловлен не только внушительным исходным материалом, но и тем, что в процессе съёмок Тарантино придумывал всё новые и новые эпизоды.

Сюжет «Убить Билла» начинается со сцены в часовне, где беременная главная героиня репетирует свою свадьбу. В помещение врывается «Отряд смертоносных гадюк» и устраивает бойню, в ходе которой погибают все гости и жених Беатрикс. Эпизод заканчивается выстрелом Билла в голову героини, успевшей сказать, что она беременна от него.

В сцене в часовне в роли органиста засветился не кто иной, как Сэмюэл Л. Джексон, а проповедника сыграл Бо Свенсон.

Дальнейшее повествование разбито на главы и является нелинейным. Так, несмотря на то что под номером один в списке мести Беатрикс значится О-Рен, первый эпизод начинается со встречи героини со второй жертвой — Вернитой Грин. Хронологически это происходит через четыре с лишним года после резни в церкви. Выясняется, что у Грин получилось то, что не вышло у Беатрикс, — она покинула отряд, под вымышленным именем вышла замуж и живёт обычной жизнью, воспитывая дочь. Последняя видит, как её мать погибает, — и именно этот эпизод многие зрители считали ключевым для возможного продолжения «Убить Билла», потому что Беатрикс на прощание говорит ей, что, если та захочет отомстить, она будет ждать.

Вторая глава возвращает к началу ленты, где выжившую Беатрикс доставляют в больницу, а потом переходит к событиям четыре с половиной года спустя — к моменту, когда героиня выходит из комы. В финале она вспоминает членов отряда после бойни в часовне.

Третий эпизод почти полностью посвящён истории О-Рен Ишии и выполнен в виде аниме. События происходят задолго до вступления персонажа в группировку убийц и посвящены становлению характера Ишии — с детства до превращения в главу одного из крупнейших кланов якудза.

Действие четвёртой главы разворачивается в современности, где главная героиня находит мастера-кузнеца Хаттори Ханзо (прототипом стал реальный самурай) и просит его выковать для неё меч, объясняя, что хочет убить бывшего ученика японца. В одной из сцен Ханзо бросает в Беатрикс бейсбольный мяч, и та разрубает его катаной — этот трюк был выполнен вживую дублёршей Умы Турман Зои Белл. Спустя месяц героиня получает меч и отправляется к первому номеру своего списка — О-Рен.

Пятая глава включает в себя одну из наиболее впечатляющих боевых сцен во всей истории — схватку Беатрикс с якудза и двумя антагонистками — Гого Юбари (Тиаки Курияма), вооружённой сурудзином, и непосредственно О-Рен Ишии. Эпизод оказался очень сложным, а работа над ним заняла восемь недель, причём не обошлось без проблем. Во время съёмок досталось даже Тарантино: Курияма метнула своё оружие — и шар на цепи прилетел в голову постановщика, когда тот стоял у камеры.

В начале схватки Беатрикс с Ишии последняя говорит, что «если героиня не сэкономила силы, то не продержится и пяти минут». В результате до смертельного удара, которым Чёрная Мамба срезает противнице скальп, проходит четыре минуты и 59 секунд.

В финале ленты зритель узнаёт, что дочь Беатрикс выжила.

Отсылки к классике

Отсылки и «пасхалки», несомненно, входят в фирменный стиль Тарантино. Являясь большим поклонником фильмов о восточных единоборствах и вестернов, режиссёр не смог обойти стороной наиболее культовые элементы любимого кино. Так, жёлто-чёрный костюм Умы Турман — не что иное, как отсылка к образу Брюса Ли в картине «Игра смерти». Эту расцветку также подчёркивает музыкальное сопровождение в виде фантазии на «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова.

Чёрно-белое оформление эпизодов схватки с якудза — также дань уважения старому кино о кунг-фу, в телеверсиях которого наиболее кровавые эпизоды во избежание цензуры подавались в таком визуальном стиле.

Сами истории Беатрикс и О-Рен и их бой отсылают к японской ленте 1973 года «Госпожа Кровавый Снег». Две песни иполнительницы главной роли, актрисы Мэико Кадзи, также вошли в саундтрек к «Убить Билла».

Для имитации фонтанов крови Тарантино наотрез отказался использовать компьютерную графику и профессиональные пиропатроны, отдав предпочтение традиционному методу, применённому в фильмах Чан Че: жидкость заливали в презервативы, а разбрызгивалась она под давлением. Всего во время съёмок «Убить Билла» было пролито 450 галлонов бутафорской крови. Насилия на экране было действительно много, и картина стала первой в истории кинематографа, получившей рейтинг R. Впрочем, для Тарантино это было «одной из самых забавных вещей». В интервью режиссёр заявил, что «не считает необходимым оправдываться, поскольку насилие — одна из форм киноразвлечений».

Приём и продолжение истории

Сочетание необычного сценария, эффектного визуального стиля, ультранасилия на экране и дотошного внимания к мелочам сделало «Убить Билла» довольно успешной картиной: при производственном бюджете $30 млн лента собрала в мировом прокате более $180 млн. За финансовым успехом последовало и признание со стороны профессионального сообщества: ленте присудили три премии канала MTV и две — «Сатурн», не считая множества номинаций («Золотой глобус», BAFTA).

Продолжение (хотя сам Тарантино считает оба фильма единым произведением, а не двумя частями) не заставило себя долго ждать и вышло на экраны 8 апреля 2004 года.