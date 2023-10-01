Как снимали драму «Жить сначала»

Как выжить за колючей проволокой и остаться человеком? На телеканале «МИР» смотрите многосерийную драму «Жить сначала». Это трогательная история девушки, основанная на автобиографической повести Екатерины Матвеевой. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев узнал, где и в каких условиях снимали картину.

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Молодая и одаренная певица Вера Михайлова мечтает покорить большую сцену. Но вместо московской эстрады девушка по ложному доносу отправляется по этапу в ГУЛАГ. Главную героиню играет Светлана Бакулина. Чтобы добиться большей достоверности, съемки проводили на территории настоящей колонии в поселке Конвейер у Белого моря. В массовке принимали участие заключенные и местные жители.

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«Я работала в культурном центре и преподавала спортивную аэробику. Когда пришла проводить тренировку, мой зал был занят. Поэтому я подошла к режиссеру и просто в шутку сказала: «Вы отняли у меня рабочее место, берите меня на съемки». Меня тут же взяли», – вспоминает Зоя Гиринская.

В фильме воссоздали послевоенную разруху и времена сталинских репрессий. Миллионы заключенных. Лагеря и тюрьмы по всему СССР. Вместе с отпетыми уголовниками, рецидивистами и убийцами сидят академики, инженеры и творческая интеллигенция.

Как в лагерях натравливали собак на людей и ломали даже самых стойких мужчин, до сих пор ходят легенды. Сцены на заводе, этапирование заключенных в колонию и эпизоды в культурном центре снимали в Архангельске. Актерам приходилось работать в суровых условиях по 12 часов в день.