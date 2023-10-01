Казахстан отказался выставлять фильм на "Оскар"

Казахстан не будет представлен фильмом на грядущем "Оскаре". Об этом сообщило издание Orda.

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Изначально рассматривалось четыре заявки: картины "Горный лук", "Мимикрия", "Обучение Адемоки" и "Бауырына салу". Но ни одна не получила достаточного количества голосов в национальном комитете.

При этом в шорт-лист не попал еще целый ряд фильмов, которые, по мнению экспертов, могли представить страну на заокеанской премии.