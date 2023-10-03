Унылая стерильность: микрорецензия на фильм «Синий жук»

Последний на данный момент фильм о супергерое DC мог спокойно не появляться на свет. Он попросту не нужен. Архитектор перезапуска киновселенной DC Джеймс Ганн еще до выхода картины объявил, что новое начало стартует именно с «Синего жука». Скорее всего, он сильно пожалел о своих словах после того, как фильм оглушительно провалился в прокате.

И провалился по делу. В условиях, когда в год выходят 5-8 полнометражных супергеройских фильмов, а к ним еще прилагаются сериалы и анимация, зрителю нужно предлагать что-то новое. У «Синего жука» нового ничего нет. Вообще. С первой и до последней минуты все абсолютно предсказуемо и не появляется ничего, способного удивить.

По значимости «Синего жука» можно сравнить с любым сольным фильмом про «Человека-муравья» от Marvel. Единственную цель, которую он несет – познакомить зрителей с персонажем, который, возможно, будет иметь какое-то значение когда-то в будущем. Но сам герой – не интересный и абсолютно не харизматичный.

Хоть и чувствуется, что фильм сделан с душой и любовью, этого уже явно недостаточно, чтобы заинтересовать перенасытившегося супергероикой зрителя. Изначально «Синего жука» планировали выпустить сразу для стриминга Max, минуя кинотеатры. Если Warner Bros. следовала бы этому плану, спрос был бы меньше. Кинотеатральный прокат требует бОльшей ответственности и в данном случае ее оправдать не получилось.