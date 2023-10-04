Почему стоит увидеть комедию «Дурные деньги»

В российский прокат выходит новый фильм автора «Тони против всех» Крэйга Гиллеспи «Дурные деньги». Комедия с Полом Дано и Сетом Рогеном посвящена саге вокруг GameStop, когда независимые американские трейдеры спасли сеть магазинов видеоигр и заодно разорили несколько крупных хедж-фондов.

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«Лента.ру» рассказывает о том, как Гиллеспи удалось перенести на экран редкое поражение Уолл-стрит.

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В июне 2020-го частный трейдер Кит Гилл (Пол Дано) по прозвищу Ревущий Котенок тратит значительную часть своих средств на покупку акций летящей навстречу банкротству сети магазинов видеоигр GameStop. В ответ на обвинения близких, полагающих Кита сумасшедшим, Гилл разворачивает кампанию на Reddit и собственном YouTube-канале. Подпав под обаяние его аргументов, множество людей в обескураженной пандемией Америке скупает акции GameStop, которые начинают стремительно дорожать.

Кадр из фильма «Дурные деньги»

Частной инициативой недовольны главы хедж-фондов во главе с Гейбом Плоткиным (Сет Роген), которые ежедневно теряют сначала миллионы, а затем и миллиарды долларов. Противостояние выходит на высочайший уровень, однако поверившие Ревущему Котенку простые американцы (медсестра, студентки, продавец одного из магазинов GameStop) отказываются продавать акции.

В мире современной фондовой биржи плохо разбираются даже поклонники сериала «Миллиарды», однако для комедиографов в этой вселенной есть нечто неизменно привлекательное. По всей видимости, тренд заложил Мартин Скорсезе (тот еще, сделаем поправку, король комедии) с «Волком с Уолл-стрит». Затем брокеров сделал своими героями Адам Маккей. От автора великой дилогии «Телеведущий» такого никто не ожидал, однако его «Игра на понижение» не просто стала хитом, но и заработала сценарный «Оскар». Картине Маккея по прямой наследует и новый фильм Крейга Гиллеспи — ехидного бытописателя белого треша, автора «Тони против всех» и «Круэллы». В прошлом году у Крейга был творческий отпуск на телевидении («Пэм и Томми», «Майк»), теперь пришло время с новыми силами вернуться в большое кино.

«Игра на понижение» — действительно ближайший родственник «Дурных денег», чему есть несколько очевидных подтверждений. В обоих случаях речь идет об экранизациях нон-фикшн-бестселлеров об историях, связанных с махинациями на Уолл-стрит. У Маккея — об ипотечном кризисе 2008-го года (книга называлась «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», автор Майкл Льюис), у Гиллеспи — о казусе из 2021-го, связанном с действием сообщества Wallstreetbets на Reddit (в основе «Антисоциальная сеть» Бена Мезрича, автора литературной основы «Социальной сети» Дэвида Финчера). Обе картины ставят в центр сюжета прозорливость азартных одиночек, выступивших против опытных волков, полагавших, что все деньги мира у них в кармане.

Кадр из фильма «Дурные деньги»

Жанром оба режиссера выбрали авантюрную комедию, оперирующую при этом кучей специализированных терминов — «шорты», «лонги», «шорт-сквизы» и т.д. Однако, в отличие от «Игры на понижение», в «Дурных деньгах» весь этот птичий язык не объясняет лежащая в ванне Марго Робби.

Есть и пара других — ключевых — различий. «Игра на понижение» вышла спустя семь лет после описываемых событий. Печальный финал, где Стив Карелл приходил в опустевший офис Lehman Brothers, был своеобразным ретро. Гиллеспи берет историю совсем свежую — пришедшуюся на пандемию. Более того, сын самого режиссера тоже вложился в акции GameStop и даже заработал на них. Эти обстоятельства предлагают совершенно другую оптическую дистанцию по отношению к материалу. Речь здесь идет не столько о больших процессах (хотя и о них тоже), но в большей степени о людях и той комедии, которую они склонны разыгрывать, руководствуясь авантюризмом и алчностью.

Для сегодняшнего российского зрителя история противостояния Кита Гилла миру большого капитала, это, конечно, немножко кино про жизнь на Марсе. У бедного-несчастного героя на счету сто тысяч долларов — это гораздо больше, чем в среднем у человека даже в столичном кинозале. Суммы, которыми ворочают его оппоненты, пожалуй, способны вскружить голову даже состоятельным россиянам. Сами по себе игры на бирже — понятный социально-экономический лифт для США, но совершеннейший темный лес для России. В контексте кино это означает, что «Игра на понижение» вряд ли будет иметь успех в отечественном повторном прокате. Однако, если Маккей — мастер абсурдистских панорам, то Гиллеспи всякий раз оперирует не большими масштабами, а анекдотами с яркими, понятными персонажами.

Чуть язвительная интонация помогает автору не склоняться ни на чью сторону. Да, он, конечно, по инерции явно больше сочувствует одиночке Гиллу, но человек с внешностью Пола Дано все-таки точно не герой в классическом понимании этого слова. Зато какая у него коллекция футболок с котятами: в каждом следующем эпизоде он появляется в новой!

Кадр из фильма «Дурные деньги»

Вместо штампованной истории успеха «Дурные деньги» предлагают ловко смонтированные в полифоническую хронику скетчи. Помимо Дано и Рогена — ключевых антагонистов фильма — нельзя не отметить короткий, но незабываемый выход Винсента Д’Онофрио в компании огромного кабана. Кроме того, свою дозу зрительской любви получает и Пит Дэвидсон, который традиционно играет здесь себя и фигурирует на экране в основном в сидячем положении — чтобы не слишком возвышаться над остальными героями.

Под конец фильма Гиллеспи и вовсе напрямую отменяет необходимость зрительской экспертности. Устами Гилла он заявляет, что даже опытные игроки до конца не понимают механизмов работы фондового рынка. Так что и сравнения Ревущего Котенка, например, с Сергеем Мавроди, которые могут возникнуть по ходу просмотра, тоже являются определенным допущением. Однако эти аналогии могут помочь человеку в зале лучше прочувствовать картину, подключиться к ней и получить — нет, не знания о мире Уолл-стрит, а небольшой заряд хорошего настроения. Собственно, большего от анекдота и не требуется.