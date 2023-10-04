«Неудержимые 4» выйдут в онлайне уже 13 октября

Таким образом, лента с Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом, Меган Фокс и рэпером 50 Cent пробудет в кинотеатрах всего три недели. За прошедшие два уикенда лента собрала всего лишь $ 20 млн при бюджете в $ 100 млн и уже точно не окупится. Возможно, именно поэтому студия Lionsgate решила выпустить ленту в онлайне спустя настолько короткий срок.