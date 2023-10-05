График съемок “Оппенгеймера” зависел от прически Мерфи

Режиссер Оппенгеймера Кристофер Нолан рассказал о странном факторе, от которого зависели съемки его последней военной драмы. Знаменитый режиссер настаивал на том, что расписание каждого эпизода должно вращаться вокруг прически звезды «Острых козырьков» Киллиана Мерфи. “Рамблер” решил разобраться в столь странном решении Нолана.

© Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Почему все зависело от причесок актера?

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В биографическом фильме Мерфи играет физика-теоретика Роберта Дж. Оппенгеймера в истории, основанной на реальных событиях. А поскольку фильм охватывает жизненный путь Оппенгеймера с 1920-х по 1960-е годы, актеру нужно было сделать немало причесок.

Режиссер «Интерстеллара» рассказал в интервью The New York Times, что он целенаправленно состыковывал съемки различных сцен с прической Мерфи, чтобы ему не пришлось носить парик:

«Я настоял на том, чтобы спланировать график съемок вокруг стрижки Киллиана. [Смеется] Потому что у меня “аллергия” на парики в кино, они выглядят очень искусственно”.

Нолан известен тем, что сводит свои спецэффекты к минимуму, и гордится, что его фильмы максимально аутентичны.

Как Киллиан Мерфи получил главную роль в фильме?

Актер «Тихого места» работал с Ноланом над рядом других известных фильмов, включая «Бэтмен: Начало», «Начало», «Темный рыцарь» и «Дюнкерк». Но несмотря на их тесные рабочие отношения, Мерфи не знал, что Нолан работает над “Оппенгеймером”, пока тот не спросил его, хочет ли он сыграть главного героя.

В интервью Entertainment Weekly Мерфи сказал:

«Крис делает так: он просто звонит вам ни с того ни с сего. Я искренне не знал о его планах на эту картину. Он сказал, что снимает фильм об Оппенгеймере, и сказал: «Я бы хотел, чтобы ты сыграл Оппенгеймера». После этих слов мне пришлось сесть. Это было ошеломляюще».