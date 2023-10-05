Вышел первый тизер вестерна «Горизонт» с Кевином Костнером

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures вышел тизер вестерна «Горизонт» (Horizon: An American Saga) с Кевином Костнером — он выступает режиссёром фильма и исполняет одну из главных ролей.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Действие фильма разворачивается на американском Западе во второй половине XIX века. Герои ленты — переселенцы с Востока, которым предстоит преодолеть далёкий путь, освоить новые земли и победить в противостоянии с индейцами.