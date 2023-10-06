Сергей Безруков станет детективом «Бизоном»
Сергей Безруков сыграет главную роль в детективном сериале «Бизон: Дело манекенщицы».
Отмечается, что премьера проекта состоится 9 октября.
Безруков воплотит образ неординарного, волевого и настойчивого следователя Московского УГРО Кирилла Бессонова.
Действие картины разворачивается в 1974 году. В Доме моделей в подсобке найдена повешенной ведущая манекенщица Мила Никанорова. Бессонов берется за расследование смерти девушки, и выясняет, что за красивым фасадом Дома моделей скрываются темные дела, в которые волею судьбы оказалась втянута Никанорова.
Безруков, назвал роль Бессонова актерской удачей и интересной историей.