Сергей Безруков станет детективом «Бизоном»

Действие картины разворачивается в 1974 году. В Доме моделей в подсобке найдена повешенной ведущая манекенщица Мила Никанорова. Бессонов берется за расследование смерти девушки, и выясняет, что за красивым фасадом Дома моделей скрываются темные дела, в которые волею судьбы оказалась втянута Никанорова.