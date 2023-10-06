Злодеем «Бэтмена 2» может стать один из заклятых врагов героя

Пока создатели «Бэтмена 2» ещё работают над лентой, инсайдеры не дремлют и делятся деталями фильма. Так, например, стало известно, кто может стать центральным антагонистом ленты.

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Если верить слухам, главным злодеем в картине станет Хаш — известный по комиксам и мультсериалу злодей, один из самых злейших и заклятых врагов Бэтмена.

Настоящее имя Хаша — доктор Томас Эллиот, блестящий нейрохирург, серийный убийца и знакомый Брюса Уэйна с самого детства. Интереснее всего то, что Хаш знает, кто скрывается под маской Тёмного рыцаря. Это представляет для Брюса особую опасность.