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Мемуары Пэрис Хилтон экранизируют

Мемуары американской светской львицы, актрисы, певицы и фотомодели Пэрис Хилтон под названием Paris The Memoir экранизируют. Об этом сообщает Deadline.

Мемуары Пэрис Хилтон экранизируют
© Lenta.ru

Отмечается, что права на мемуары приобрела студия A24. По данным источников, сумма сделки оценивается шестизначной суммой.

Подробности будущего проекта пока держатся в секрете. Paris The Memoir представляют собой личный рассказ Хилтон о борьбе с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), ее подъеме в поп-культуре и собственном бренде.

Ранее актер Патрик Стюарт, который сыграл капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь», в новых мемуарах Making It So вспомнил о неприятном опыте работы с коллегой по фильму, актером Томом Харди.

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