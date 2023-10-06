Мемуары Пэрис Хилтон экранизируют

Мемуары американской светской львицы, актрисы, певицы и фотомодели Пэрис Хилтон под названием Paris The Memoir экранизируют. Об этом сообщает Deadline.

© Lenta.ru

Отмечается, что права на мемуары приобрела студия A24. По данным источников, сумма сделки оценивается шестизначной суммой.

Подробности будущего проекта пока держатся в секрете. Paris The Memoir представляют собой личный рассказ Хилтон о борьбе с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), ее подъеме в поп-культуре и собственном бренде.