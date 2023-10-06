Завершились съемки третьего сезона "Медиатора"

"Новые герои блестяще вошли в мир картины, и они понимают, на каком языке мы говорим в этом проекте. Речь в нашем сериале пойдет о главном пороке человека - гордыне, которую нередко взращивают современные коучи. Любить себя и принимать себя таким, какой есть, - отличное средство для погружения в уныние", - признался режиссер шоу Артем Аксененко.