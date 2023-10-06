Завершились съемки третьего сезона "Медиатора"
В Москве завершились съемки третьего сезона сериала "Медиатор" с Андреем Бурковским в главной роли. Об этом Газете.Ru сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.
В новых эпизодах профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Бурковский) переосмысливает свои убеждения, оказавшись жертвой социальной травли. И пока Павлов пытается договориться с самим собой, за помощью к медиатору обращается следователь Женя (Софья Лебедева).
Их расследование приводит к Степному Волку (Владислав Ценев), возглавившему некую секту "бегунов".
"Новые герои блестяще вошли в мир картины, и они понимают, на каком языке мы говорим в этом проекте. Речь в нашем сериале пойдет о главном пороке человека - гордыне, которую нередко взращивают современные коучи. Любить себя и принимать себя таким, какой есть, - отличное средство для погружения в уныние", - признался режиссер шоу Артем Аксененко.
Премьера третьего сезона запланирована на следующий год. Первая часть психологического триллера с Бурковским, Юлией Пересильд, Ириной Старшенбаум и Дарьей Мороз вышла в апреле 2021 года и вызвала активную реакцию зрителей.
Как признался исполнитель главной роли, для него оказалось важным, что проект нравился не только зрительской аудитории, но и специалистам - людям, которые разбираются в психологии и переговорах.
"Есть анекдотичные ситуации, когда у меня спрашивают совета другие артисты. Разговаривают со мной как с психологом или медиатором. Я подыгрываю, естественно", - заявил Бурковский.