Новый фильм Семена Серзина "Рыжий" показали на фестивале "Маяк"

Фильм "Рыжий" - третья режиссерская работа Семена Серзина, который также известен как актер. Первые две картины - "Человек из Подольска" и "Похожий человек". В основе обеих - пьесы популярного драматурга Дмитрия Данилова, и обе Серзин снимал с продюсерами Натальей Мокрицкой и Милой Розановой.

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У фильма "Рыжий" - другая продюсерская команда, а именно - Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря и Елизавета Чаленко. Автор сценария - Савва Минаев. Роднит "Рыжего", например, с "Человеком из Подольска - то, что в обеих картинах главную роль играют музыканты.

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Вадик Королев из группы OQJAV снимался в "Человеке из Подольска", Бориса Рыжего играет писатель и музыкант Евгений Алехин. Харизма Алехина так велика, что он располагает к себе зрителя сразу же и навсегда. И даже странно подумать, что реальный Борис Рыжий выглядел как-то по-другому. Тем более что в финальных титрах картины, как сейчас принято, даже портрета реального поэта не показано.

Иногда кажется, что наше сегодняшнее время словно создано для того, чтобы в России могли осмыслить то, что происходило со страной ранее, в частности, в новейшей истории. Поэтому так много киногероев из 80-х и 90-х ворвались и продолжают без спроса приходить в жизнь зрителя. Они бывают разными - картонными, утрированными, надуманными, карикатурными, правдоподобными и не очень. Но в фильме "Рыжий" с наскока врывается в повседневность екатеринбургская банда из 90-х, перемещая смотрящего в другую реальность. В ту, когда люди писали стихи, а не зависали в мобильных телефонах, собирались компаниями каждый вечер, орали песни под гитару. Творили не в виртуальности, а в реальности.

Таков и Борис Рыжий, которого никак нельзя рассматривать в отрыве от своего города и друзей, городского района завода Вторчермет. Он бывший боксер, который числится научным сотрудником и, как говорится, на свою беду отчаянно талантлив. Фильм дарит зрителю по этому поводу ключевую фразу Рыжего "Трагедия поэта в том, что он вообще поэт", которая отсылает к цитате Евгения Евтушенко "Поэт в России больше, чем поэт", но противопоставлена ей. Звучат в картине и стихи самого Бориса Рыжего - их читает практически каждый герой, включая и жену Ирину, которую играет Таисия Вилкова, и маленького сына поэта. На презентации фильма режиссер Семен Серзин, который вышел на связь с Геленджиком, где проводится кинофестиваль "Маяк", в формате видеообращения, тоже читал Бориса Рыжего. При просмотре не чувствуется диссонанса самого фильма и талантливых стихотворений главного героя - наоборот, одно перетекает в другое, погружая зрителей в мир не просто поэзии, но спасительной силы слова.

Фильм "Рыжий", несомненно, новый уровень для Семена Серзина. Напрашивается сравнение картины с такими лентами, как "Довлатов" Алексея Германа-младшего или "Лето" Кирилла Серебренникова, но Серзин продолжает развивать собственный стиль, найденный еще в двух предыдущих картинах. И в помощь ему - сильный сценарий Саввы Минаева, огненная работа Евгения Ткачука в роли креативного друга Рыжего Романа - на примере картины можно показывать разницу работы между профессиональным и непрофессиональным актером.

Уже во втором конкурсном фильме фестиваля "Маяк" (первый - "Год рождения") блистает Олег Васильков. Тут он в роли авторитета Ангольца, он же - глава агентства ритуальных услуг "Мрамор".

"Мы не говорим о смерти, мы говорим о вечной жизни", - объясняет Ангольцу концепцию фестиваля поэзии креативный и наглый Роман.

Но на самом деле о вечной жизни говорят авторы фильма с Семеном Серзиным во главе - просто выбрали они для точнейшей иллюстрации бессмертия Бориса Рыжего. Поэта, у которого были свои счеты со смертью - как известно, он покончил с собой в 26 лет, оставшись навсегда бессмертным. А для страны как раз в тот год - 2001-й - начиналось в очередной раз новое время...

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