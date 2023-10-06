Персонаж Перси Хайнса Уайта удален из второго сезона «Уэнсдэй»

После успеха телепроекта Netflix в прессу просочились обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против 21-летнего актёра.

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Перси Хайнс Уайт не появится во втором сезоне сериала «Уэнсдэй». В предыдущих сериях он сыграл приятеля главной героини, студента академии Невермор Ксавье Торпа, который с помощью сверхъестественных способностей воплощает художественные замыслы.

Его персонаж стал главным подозреваемым в таинственных смертях, случившихся в учебном заведении, а также главным романтическим интересом Уэнсдэй. Но эти отношения не получат развития в новых эпизодах, потому что роль 21-летнего Уайта исключена из сценария, сообщает Daily Mail.