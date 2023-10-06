Персонаж Перси Хайнса Уайта удален из второго сезона «Уэнсдэй»
После успеха телепроекта Netflix в прессу просочились обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против 21-летнего актёра.
Перси Хайнс Уайт не появится во втором сезоне сериала «Уэнсдэй». В предыдущих сериях он сыграл приятеля главной героини, студента академии Невермор Ксавье Торпа, который с помощью сверхъестественных способностей воплощает художественные замыслы.
Его персонаж стал главным подозреваемым в таинственных смертях, случившихся в учебном заведении, а также главным романтическим интересом Уэнсдэй. Но эти отношения не получат развития в новых эпизодах, потому что роль 21-летнего Уайта исключена из сценария, сообщает Daily Mail.
После успеха первого сезона «Уэнсдэй» в соцсетях появились рассказы о нелицеприятных действиях актёра, которые он совершал в возрасте с 17 до 20 лет. Вместе с друзьями он устраивал вечеринки, где спаивал девушек и разводил их на секс.