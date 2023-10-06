Завершились съемки фильма "Адмирал Кузнецов"

«Моя героиня – идеальный образ женщины. Мне кажется, это жена, о которой все мечтают. Я её очень хорошо понимаю, и для меня это своего рода терапия – прочувствовать всё то, что она переживает. То, как она себя ведёт и как умеет принимать, что должно, вызывает у меня огромное уважение. В ней столько терпения и любви! Вера обладает удивительным человеческим качеством – быть позади, но оказывать невероятную поддержку. Она очень тонко чувствует своего мужа, понимает, что ему нужно, где надо промолчать, а где – надавить и подтолкнуть. Но в основном она держит тылы».