Три неглупые комедий, которые можно посмотреть с детьми

Что может быть лучше просмотра фильма всей семьей? Тихие вечера, теплая атмосфера, ощущение того, что вы снова окунулись в детство.

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Зачастую семейные фильмы смотреть скучно из-за простого сюжета, поэтому удовольствие от этого процесса получают только дети. "Рамблер" собрал подборку из фильмов, которые скрасят ваш семейный вечер и точно понравятся всем.

Джуманджи

кадр из фильма

Среди всех доступных нам сегодня настолок ни одна не сравнится с "Джуманджи"! Кому из нас не захочется из квартиры перенестись в джунгли? Старинная игра через играющих открывает портал в джунгли и заселяет мир животными из игры со всеми вытекающими последствиями. Фильм держит в напряжении, в нем напрочь отсутствуют банальные и пафосные диалоги, приоритет отдается увлекательному действию, хорошим, но в меру введенным шуткам и сюжетной линии.

Стюарт Литтл

кадр из фильма

Очаровательная экранизация книги американского писателя Элвина Брукса Уайта. Джордж попросил родителей усыновить брата, родители восприняли его просьбу буквально. Поэтому в их доме появился мышонок Стюарт, который умеет разговаривать. С этого момента начинаются непредсказуемые и опасные приключения Стюарта Литтла. За мышонком охотятся коты, его похищают мошенники, и чтобы вернуться домой, новому члену семьи придется пройти множество испытаний.

Ночь в музее

кадр из фильма