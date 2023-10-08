Чего ждать от второго сезона "Локи"

Внимание! Текст не содержит спойлеров.

© Кадр из сериала "Локи"

На стриминговом сервисе Disney+ стартовал второй сезон сериала "Локи". Проект на данный момент для студии Marvel флагманский, поэтому перед разбором его первого эпизода стоит дать немного экспозиции.

Видео дня

Очевидно, что массовая аудитория устала от супергероики. И не только она - главный креативщик всея современных кинокомиксов пусть и продолжает в каждой фичуретке с мордой-кирпичом тараторить замученно-заученный текст про новые грани и горизонты в очередном полотне, в глазах у старины Кевина Файги легко читается пустота, выгорание, отсутствие огня энтузиазма и творческого запала.

И если чтение эмоций по взгляду руководителя Marvel - это штука максимально субъективная, то сборы картин, следующих за "Финалом", - это уже предмет материального мира, ни на какие позитивные тенденции не указывающий.

Вот на таком фоне выходит продолжение "Локи" с одним из самых популярных антигероев современной массовой культуры. И кто знает, возможно, его успех или провал сможет определить не только будущее студии, подарившей миру "Железного человека" и "Мстителей", но и в целом всего жанра оживших картинок, переживших пик популярности в середине прошлого века.

Старт второго сезона начинается ровно в том же месте, где закончился первый: персонаж Тома Хиддлстона после несостоявшегося босс-файта с "Тем, кто остаётся" возвращается обратно в контору темпоральных силовиков, следящих, чтобы никто не баловался с таймлайнами. Там все оказывается на первый взгляд без изменений, кроме возникшей из ниоткуда огромнейшей статуи Джонатана Мейджерса (та еще дилемма на фоне скандалов вокруг актера) и того факта, что в Управлении временными изменениями никто в лицо не узнает скандинавского бога обмана, коварства и хитрости.

По сути, начало по своей форме повторяет завязку шоу - Локи попадает в новую для него реальность и начинает потихоньку пытаться порешать свои вопросики. При этом ставки вроде как повышены - раньше длинноволосый плут и мошенник ставил первейшей целью спасти свою пятую точку от аннигиляции, теперь - на кону без малого судьба всего мироздания.

Параллели прослеживаются не только в форме, но и в содержании - снова беготня, снова "вотэтоповороты" и "чудесные спасения" ближе к занавесу. В рамках жанра, правда, это вполне нормально.

Больше настораживает, что первая серия получилась целиком филерной - про нее толком и рассказать-то нечего. Обычно Disney прикладывает к дебютным выпускам максимальные усилия. Так, например, было с "Оби-Ваном", в котором бодрое вступление внушало скромную надежду, пусть и все дальнейшее развитие событий смогло полностью убить интерес к "Звездным войнам" у многих фанатов Далекой-далекой галактики.

Первый эпизод "Локи" потратили почти целиком на рассказы о том, какой страшный парень этот Канг Завоеватель. Хиддлстон всю серию носится и с выпученными глазами как полоумный рассказывает каждому встречному, что всем конец. И это максимально тупо.

Ведь Marvel уже сняла целый фильм, чтобы показать - новый центральный злодей - жуткий психопат, который только на завтрак лопает с десяток Таносов. Зачем опять в который раз пережевывать эту тему?

Еще ввели нового персонажа, которого сыграл актер Ке Хюи Куан, на ниве полученного "Оскара" переживающий внезапную волну популярности. На его участии в проекте студия почему-то отдельно заостряла внимание во время промо-кампании.

Может быть, на данном этапе пока еще рано судить, но "Локи", каким бы он в итоге не получился, не решает нынешнюю проблему Киновселенной. До "Финала" у всей франшизы, насколько разные жанры бы не подбирались для отдельных проектов, была одна сквозная понятная объединяющая нить - история парня, который с дыркой в груди, будучи в плену, вылез из ямы в пустыне и по прошествии десятилетия обратил в пыль само понятие необратимости.

Таким драйверов целостности потенциально мог быть Локи, но предпосылок к этому остается все меньше. Как и вся мультивселенная по сюжету бренд MCU распадается и теряет лицо и идентичность. Disney в своем стремлении угодить сразу всем и не обидеть вообще никого выпускает в итоге безыдейный мусор: с одной стороны нужно угодить радикальным феминисткам, выпуская откровенную тупизну, вроде "Женщины-Халк", с другой - поддерживать мимоходом BLM-движ, и на работу над качественными сценариями в таких условиях ресурсов уже не остается.

В подобном разрезе неплохо было Тому Хиддлстону начать подыскивать себе запасную прибыльную франшизу на стороне. Его экранный братец Крис Хемсворт уже успешно с этой задачей справился.