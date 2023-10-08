Чего ждать от второго сезона "Локи"
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На стриминговом сервисе Disney+ стартовал второй сезон сериала "Локи". Проект на данный момент для студии Marvel флагманский, поэтому перед разбором его первого эпизода стоит дать немного экспозиции.
Очевидно, что массовая аудитория устала от супергероики. И не только она - главный креативщик всея современных кинокомиксов пусть и продолжает в каждой фичуретке с мордой-кирпичом тараторить замученно-заученный текст про новые грани и горизонты в очередном полотне, в глазах у старины Кевина Файги легко читается пустота, выгорание, отсутствие огня энтузиазма и творческого запала.
И если чтение эмоций по взгляду руководителя Marvel - это штука максимально субъективная, то сборы картин, следующих за "Финалом", - это уже предмет материального мира, ни на какие позитивные тенденции не указывающий.
Вот на таком фоне выходит продолжение "Локи" с одним из самых популярных антигероев современной массовой культуры. И кто знает, возможно, его успех или провал сможет определить не только будущее студии, подарившей миру "Железного человека" и "Мстителей", но и в целом всего жанра оживших картинок, переживших пик популярности в середине прошлого века.
Старт второго сезона начинается ровно в том же месте, где закончился первый: персонаж Тома Хиддлстона после несостоявшегося босс-файта с "Тем, кто остаётся" возвращается обратно в контору темпоральных силовиков, следящих, чтобы никто не баловался с таймлайнами. Там все оказывается на первый взгляд без изменений, кроме возникшей из ниоткуда огромнейшей статуи Джонатана Мейджерса (та еще дилемма на фоне скандалов вокруг актера) и того факта, что в Управлении временными изменениями никто в лицо не узнает скандинавского бога обмана, коварства и хитрости.
По сути, начало по своей форме повторяет завязку шоу - Локи попадает в новую для него реальность и начинает потихоньку пытаться порешать свои вопросики. При этом ставки вроде как повышены - раньше длинноволосый плут и мошенник ставил первейшей целью спасти свою пятую точку от аннигиляции, теперь - на кону без малого судьба всего мироздания.
Параллели прослеживаются не только в форме, но и в содержании - снова беготня, снова "вотэтоповороты" и "чудесные спасения" ближе к занавесу. В рамках жанра, правда, это вполне нормально.
Больше настораживает, что первая серия получилась целиком филерной - про нее толком и рассказать-то нечего. Обычно Disney прикладывает к дебютным выпускам максимальные усилия. Так, например, было с "Оби-Ваном", в котором бодрое вступление внушало скромную надежду, пусть и все дальнейшее развитие событий смогло полностью убить интерес к "Звездным войнам" у многих фанатов Далекой-далекой галактики.
Первый эпизод "Локи" потратили почти целиком на рассказы о том, какой страшный парень этот Канг Завоеватель. Хиддлстон всю серию носится и с выпученными глазами как полоумный рассказывает каждому встречному, что всем конец. И это максимально тупо.
Ведь Marvel уже сняла целый фильм, чтобы показать - новый центральный злодей - жуткий психопат, который только на завтрак лопает с десяток Таносов. Зачем опять в который раз пережевывать эту тему?
Еще ввели нового персонажа, которого сыграл актер Ке Хюи Куан, на ниве полученного "Оскара" переживающий внезапную волну популярности. На его участии в проекте студия почему-то отдельно заостряла внимание во время промо-кампании.
Может быть, на данном этапе пока еще рано судить, но "Локи", каким бы он в итоге не получился, не решает нынешнюю проблему Киновселенной. До "Финала" у всей франшизы, насколько разные жанры бы не подбирались для отдельных проектов, была одна сквозная понятная объединяющая нить - история парня, который с дыркой в груди, будучи в плену, вылез из ямы в пустыне и по прошествии десятилетия обратил в пыль само понятие необратимости.
Таким драйверов целостности потенциально мог быть Локи, но предпосылок к этому остается все меньше. Как и вся мультивселенная по сюжету бренд MCU распадается и теряет лицо и идентичность. Disney в своем стремлении угодить сразу всем и не обидеть вообще никого выпускает в итоге безыдейный мусор: с одной стороны нужно угодить радикальным феминисткам, выпуская откровенную тупизну, вроде "Женщины-Халк", с другой - поддерживать мимоходом BLM-движ, и на работу над качественными сценариями в таких условиях ресурсов уже не остается.
В подобном разрезе неплохо было Тому Хиддлстону начать подыскивать себе запасную прибыльную франшизу на стороне. Его экранный братец Крис Хемсворт уже успешно с этой задачей справился.
Во втором сезоне "Локи" запланировано шесть эпизодов. Один уже бездарно потрачен. Посмотрим, что из этого получится в итоге, но надежда особо не проглядывается.