Фильм «Май, декабрь» получил возрастной рейтинг R

Романтическая драма «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур получила возрастной рейтинг R. Это означает, что картина не рекомендуется к просмотру зрителям младше 18 лет.

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Представители рейтингового агентства отметили, что в картине присутствуют сексуальные сцены, нагота, употребление алкоголя, наркотиков и ненормативная лексика.

В центре истории окажутся супруг, бывшие ученик и его учительница, воспитывающие двух близнецов. О них решают снять фильм, но приехавшая к ним для подготовки к роли актриса ставит хрупкое семейное счастье под угрозу.