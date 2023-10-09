Фильм «Джокер» не понравился Ридли Скотту из-за прославления насилия

Режиссер Ридли Скотт во время обсуждения «Наполеона» затронул Хоакина Феникса и его яркий образ в фильме «Джокер». Саму ленту постановщик немного раскритиковал, однако он остался в полном восторге от того, как в картине сыграл Феникс.

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По словам Скотта, «Джокер» плох тем, что в нём прославляется насилие. Только из-за этого режиссёр относится к фильму с отрицательной стороны.

Я был потрясён его игрой в фильме «Джокер». Мне не понравилось, как фильм прославлял насилие, но Хоакин был замечательным. Я подумал, что он будет потрясающим помощником Наполеону, не только творчески, но и в коммерческом смысле.

«Наполеон» расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной, которую сыграет Ванесса Кирби.