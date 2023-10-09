Когда возобновятся съемки «Дэдпула 3»

Авторы предстоящего фильма «Дэдпул 3» намерены возобновить съёмки проекта, как только появится такая возможность — это произойдёт после завершения забастовки профсоюза голливудских актёров SAG-AFTRA.

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По данным инсайдеров, для Disney это проект первостепенной важности, поэтому ему будет отдан наивысший приоритет. Затем планируется продолжить съёмки нового «Битлджуса» с Дженной Ортегой, восьмой части боевика «Миссия невыполнима» и супергеройского «Капитан Америка: О дивный новый мир».