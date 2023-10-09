Победителя шоу "Голос. Уже не дети" назовут 20 октября

"В пятницу, 20 октября, в прямом эфире Первого канала будет назван победитель шоу "Голос. Уже не дети". А за неделю до того, 13 октября, состоится полуфинал, в котором выбирать будут все еще наставники", - говорится в сообщении.

Победителя сезона выберут зрительским голосованием во время трансляции. Как добавили в пресс-службе, на текущий момент в каждой из команд осталось по четыре вокалиста, а 13 октября команды сократятся еще вдвое, и в финал проекта выйдут только восемь исполнителей.