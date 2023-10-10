Гильдия сценаристов США согласовала со студиями новый контракт
Члены Гильдии сценаристов США (WGA) согласовали с крупными киностудиями новый трехлетний контракт. Об этом сообщает издание USA Today.
Соглашение одобрили 99% членов Гильдии. Всего их насчитывается более 8500 человек.
Согласованный договор содержит в том числе условия, в соответствии с которыми должны быть обеспечены повышение заработной платы сценаристов и их защита от использования искусственного интеллекта.
Забастовка сценаристов началась 2 мая 2023 года из-за того, что студии и деятели индустрии не смогли договориться об условиях труда, которые бы удовлетворяли обе стороны.
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