В сети вышел сериал «Короче, план такой»

Сюжет сфокусирован на группе авантюрных хакеров, которые никогда не встречались в реальности и знают друг друга только по никам в сети. Они успешно занимаются преступной деятельностью — крадут деньги у богачей. Однажды из-за одной оплошности компьютерные гении попадаются властям и перед ними встаёт сложный выбор: сесть в тюрьму или работать в интересах государства. Члены команды знакомятся друг с другом и вместе решают выбрать второй вариант. Отныне они действуют не ради собственной выгоды, а во благо всего мира.