Названы самые страшные хорроры 21 века

В преддверии Международного кинофестиваля “НСТ Хоррор Фест” киноканал “Настоящее Страшное Телевидение” представил рейтинг из 30 лучших ужастиков 21 века.

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В подборку включили картины с психологическим и социальным подтекстом, а также зомби-хорроры и новые фильмы, которые уже успели стать классикой жанра, сообщает “Российская газета”.

Первое место занял ужастик “Прочь”(2017), второе – “Впусти меня” (2008), а третье – “Реинкарнация” (2018).

Хоррор Джордана Пила “Прочь” удостоился множества наград, в их числе и Оскар, полученный за лучший сценарий. Фильм “Впусти меня” снят по одноименному роману Юна Айвиде Линдквиста. Картина получила премию “Сатурн” и вошла в прошлогодний список кинофестиваля, но занимала в нем более низкие позиции. Последний из тройки лидеров – “Реинкарнация”, первый полнометражный фильм режиссера Ари Астера. Картина была выдвинута на номинацию “Сатурн” и премию MTV.

А вот хоррор “Пила” занял всего седьмое место в топе, несмотря на кассовый успех. Позиции в топ-30 получили сразу три корейских фильма – “Вопль”, “Поезд в Пусан” и “Вторжение динозавра”.

Редакция киноканала анализировала мнения критиков и оценки на сайтах “Кинопоиск”, Rotten Tomatoes, IMBd и Metacritic, и на основании этих данных составила список самых удачных фильмов ужасов.