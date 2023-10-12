Продюсер перезапуска "Одиннадцати друзей Оушена": Робби и Гослинг "чудесны вместе"
Продюсер перезапуска "Одиннадцати друзей Оушена" в восторге от перспективы работы с Марго Робби и Райаном Гослингом, которые сыграют вместе в новом фильме. Джоуси МакНамара заявил изданию Deadline, что "они чудесны вместе" (после сборов "Барби" особенно!), и он готов работать с этой парой актеров и над другими проектами.
Говоря о ремейке, МакНамара подчеркнул, что фильм "будет соответствовать франшизе". Фильм находится в активной разработке" с 2023 года, когда Кэрри Соломон написала сценарий приквела, действие которого происходит в Европе в 1960-х годах.
Режиссер Стивен Содерберг снял трилогию про друзей Оушена (первый фильм - ремейк картины 1960 года с Фрэнком Синатрой) в 2001-2007 годах. Женский спин-офф "8подруг Оушена" Гэри Росс снял в 2018 году.