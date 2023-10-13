Что говорят о новом сериале Дарьи Мороз

«У меня в любимых первый эпизод. Это история бармена-стендапера и девушки, у которой протез ноги. Их играют Григорий Калинин и Анна Снаткина. У них история с юмором, не переходящим грань оскорбления людей с ограничениями в движении. Эту девушку уже все достали со своим сочувствием, со своими шутками, и его задача — растопить ее сердце, в том числе юмором, в который она уже перестала верить. Очень драматичная история у героев Даниила Воробьева и Александра Горбатова. Они обсуждают измену жены одного из этих персонажей. Там есть и страсть, и пистолеты, и сама жена, и мужская драма. Что же делать, когда ты оказался в такой ситуации, а ты ведь сильный мужик. Когда мы смотрели сериал на фестивале «Новый сезон», начинаешь смотреть [со словами]: «Давай-ка посмотрим, как дебютировала Дарья Мороз». Но затем, после просмотра, ловишь себя на мысли, что ты вообще не думал о том, кто режиссер, что это ее дебют. Сериал крепкий, хороший, очень зрительский. Зрители, мне кажется, залипнут на этих историях, будут узнавать себя, знакомых».