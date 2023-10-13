Что говорят о новом сериале Дарьи Мороз
У Дарьи Мороз произошел органичный переход в режиссерское кресло, хотя сначала было страшно. Немного легче с теми, с кем она ранее работала в кадре и в театре. Это Игорь Миркурбанов, Игорь Верник, Павел Чинарев. Она понимает все их актерские «пристройки»: в какую сторону вести, на какие «кнопки» нажимать. Но в сериале «Секс: до и после» было очень много артистов. В каждой новелле — двое или четверо героев. А новелл — 14. Дарья Мороз во многом советовалась с отцом, режиссером Юрием Морозом.
Так как для стримингов сейчас все больше ограничений, я спросила Дарью, сложнее ли сегодня снимать для онлайн-площадок:
Дарья Мороз актриса, режиссер:
«Всегда есть какие-то законы, по которым существуют каждая платформа или каждый телевизионный канал. Это нормально. Это всегда было, есть и будет. Мне кажется, что сейчас, когда понятно, что какие-то темы мы не можем открыто обсуждать, это очень классное время, чтобы [осмыслить] более глубинные темы, которые казались не такими эпатажными. Как мы будем привлекать публику чем-то серьезным, сложным? Сейчас как будто время, чтобы это все исследовать. И это очень крутое время. На самом деле, есть большое количество историй и тем, которые хочется осветить, они очень интересные, многоступенчатые, поэтому я воспринимаю это как достаточно позитивный ход киноиндустрии».
Самой Дарье Мороз больше нравится вариант названия ее сериала просто «До и после». Он менее экспрессивный, но больше отражает суть. В сериале говорят о человеческих отношениях. Непосредственно весь секс «вырезан». Действие разворачивается в ресторане, его сотрудники тоже участники, у них есть сквозная тема их взаимоотношений, их трагедий. Но так они наблюдают истории своих посетителей.
Есть более сильные, цельные серии с хорошими диалогами, с сюжетным «движком». Есть, скорее, проходные эпизоды, замечает кинокритик, старший редактор «Кинопоиска» Ольга Белик:
Ольга Белик кинокритик, старший редактор «Кинопоиска»:
«У меня в любимых первый эпизод. Это история бармена-стендапера и девушки, у которой протез ноги. Их играют Григорий Калинин и Анна Снаткина. У них история с юмором, не переходящим грань оскорбления людей с ограничениями в движении. Эту девушку уже все достали со своим сочувствием, со своими шутками, и его задача — растопить ее сердце, в том числе юмором, в который она уже перестала верить. Очень драматичная история у героев Даниила Воробьева и Александра Горбатова. Они обсуждают измену жены одного из этих персонажей. Там есть и страсть, и пистолеты, и сама жена, и мужская драма. Что же делать, когда ты оказался в такой ситуации, а ты ведь сильный мужик. Когда мы смотрели сериал на фестивале «Новый сезон», начинаешь смотреть [со словами]: «Давай-ка посмотрим, как дебютировала Дарья Мороз». Но затем, после просмотра, ловишь себя на мысли, что ты вообще не думал о том, кто режиссер, что это ее дебют. Сериал крепкий, хороший, очень зрительский. Зрители, мне кажется, залипнут на этих историях, будут узнавать себя, знакомых».
На фестивале в Сочи сериал «Секс: до и после» многие называли одним из лучших. А Дарья Мороз получила награду «Открытие «Нового сезона» за режиссерский дебют.