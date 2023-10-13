Начались съемки сериала "Танго"
В Москве начались съемки мистической мелодрамы "Танго". Главные роли в истории про обретение внутренней свободы через танец сыграют Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина и Риналь Мухаметов, режиссер - Сергей Сенцов, известный по сериалу "1703". Сериал "Танго" будет эксклюзивно доступен на платформе KION. Это совместная работа онлайн-кинотеатра и продюсерской компании Валерия Тодоровского "Мармот-фильм".
По сюжету, Нора - успешная бизнес-леди со стальной хваткой не только в работе, но и в семейных отношениях. Внезапно умирает любимый муж Ваня. И оказывается, что у него была другая жизнь. Он тайно занимался танго и встречался с инструктором. Пытаясь разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго...
"Танго" - вторая совместная работа KION и Валерия Тодоровского. Первая - сериал "Кеша должен умереть" Константина Богомолова, где режиссер сыграл главную роль.
Прямая речь
Валерий Тодоровский, генеральный продюсер:
"Танго" - наша первая совместная работа с режиссером Сергеем Сенцовым, постановщиком сериала "1703", одного из самых необычных проектов среди онлайн-платформ. В проекте мы также уделяем много внимания визуальной составляющей и хореографии героев, однако на первом месте, конечно, сценарий - тонкий и ироничный рассказ о том, как человек в зрелом возрасте может измениться, и смогут ли эти перемены стать началом новой жизни".
Юлия Снигирь, актриса:
"Моя героиня Нора - женщина строгая, холодная, уверенная в том, что у нее все под контролем. Но оказывается, что вне ее контроля долгие годы был самый близкий ей человек, муж Ваня, с которым Нора вместе с молодых лет. Это становится серьезным испытанием для героини, и, конечно, у испытания есть последствия в виде перемен. Но мне нравится, что в "Танго" все устроено намного тоньше, и героиня не просто так хватается за перемены и начинает жить новой жизнью. Меняться сложно - и с этими трудностями Норе предстоит иметь дело".
Денис Шведов, актер:
"Сценарий сериала "Танго" обещает нам не только хорошую человеческую историю о том, к чему может привести равнодушие в семье, и какие скелеты в шкафу зарыты у самых с виду образцовых семей. Ощутимая часть истории будет рассказана языком танца, и мне очень интересно, какой получится эта работа".