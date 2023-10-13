Начались съемки сериала "Танго"

"Моя героиня Нора - женщина строгая, холодная, уверенная в том, что у нее все под контролем. Но оказывается, что вне ее контроля долгие годы был самый близкий ей человек, муж Ваня, с которым Нора вместе с молодых лет. Это становится серьезным испытанием для героини, и, конечно, у испытания есть последствия в виде перемен. Но мне нравится, что в "Танго" все устроено намного тоньше, и героиня не просто так хватается за перемены и начинает жить новой жизнью. Меняться сложно - и с этими трудностями Норе предстоит иметь дело".