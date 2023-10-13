Бекмамбетов снимет фильм про ИИ, который судит людей

По информации ТАСС, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов снимет фильм про искусственный интеллект. В основу сюжета ляжет история о том, как ИИ судит всех людей.

По словам постановщика, в этом его консультируют знающие люди из Министерства цифровизации Казахстана.

"Я делаю фильм про искусственный интеллект, про то, как искусственный интеллект впервые стал судить людей. Интересно, что консультирует меня в том числе и Министерство цифровизации Казахстана".

Сам Бекмамбетов считает, что искусственный интеллект создали люди, поэтому его стоит достойно «воспитать», чтобы в будущем от ИИ было много пользы. В том числе пользу режиссёр видит и в кино. Он пользуется помощью нейросетей для написания сценариев и создания образов.