О чем новый сериал «Отличница»

Одна против криминала и суровых коллег. Сегодня на «МИРе» – ретродетектив «Отличница». Его действие разворачивается в Ленинграде 1958 года. Выпускница юрфака Маша устраивается на работу в уголовный розыск. Сначала грубоватые оперативники вызывают в ней лишь одно желание – уволиться. Но любовь, поиски предателя и противостояние с крупной бандой заставляют Машу остаться.

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Мария Крапивина в исполнении восходящей кинозвезды Яны Гладких оказывается в коллективе опытных оперативников. Именитые партнеры – Никита Ефремов и Александр Яценко – попадают с главной героиней в настоящий треугольник, не только любовный, но и детективный. Ведь в отделе есть «крот», а кто именно, предстоит выяснить вчерашней студентке.

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«Декорациями к фильму стал Санкт Петербург. Ретротрамвай из Ленинграда 58-го года шел здесь, по набережной Фонтанки. Чтобы снять небольшой эпизод и сохранить дух времени, съемочной группе пришлось не только убрать с улиц современные автомобили, но и демонтировать дорожные знаки и даже светофор», – отметил корреспондент.

Город сохранил свой исторический вид, за этого его и любят «киношники». Герои гуляют по Петроградской стороне и Василевскому острову. А вот сцену нападения на конвой – завязку интригующего расследования – снимали в Кронштадте.

Одну из ролей в сериале исполнила актриса театра имени Комиссаржевской Кристина Кузьмина. Рассказывает, что особенно внимательно в группе относились к костюмам.

«Бывает такое, что находятся настоящие костюмы тех лет. Они очень аккуратно привозятся на площадку. Мы с ними осторожно работаем, потому что это раритетные истории. Чтобы проникнуться духом исторической эпохи, ты смотришь фильмы, читаешь литературу, ты погружаешься в ту эпоху, изучаешь манеры, речь,поведение. Что возможно было, чего было невозможно сказать или сделать», – поделилась Кристина Кузьмина.

Почти все сцены в «Отличнице» сняты одним планом, а некоторые из них длятся до 10 минут. Это создает для зрителя редкий для сериалов «эффект присутствия».